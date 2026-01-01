Gesetzloses Leben in Berlin Neukölln? | Kiez Knallhart
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Gesetzloses Leben in Berlin Neukölln? | Kiez Knallhart
Die Sonnenallee im Berliner Stadtteil Neukölln gehört zu den problematischen Brennpunkten der Hauptstadt. Die Dokumentation begleitet Personen in der Stadtteil, die ihr Leben in einer Parallelwelt neben dem Gesetz führen: "Wenn jemand ein Anliegen hat, versuche ich zu helfen". Aber um welche Anliegen geht es hier? Die Reportage Reihe "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" von RTLZWEI nimmt die Zuschauer mit in den Stadtteil der Hauptstadt, der immer wieder außer Kontrolle gerät. Doch wie sieht der Alltag dort wirklich aus?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12