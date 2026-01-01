Gestreifte Marline vor der Baja California - Mexiko
Die Baja California ist schon seit langem für ihren Fischreichtum bekannt. Nicht umsonst pilkern schon seit den frühen Fünfzigern Angler aus aller Welt in den Nordwesten Mexikos. Das Team des Global Angler Magazins besuchte den mondänen Fischerort Cabo San Lucas Anfang 2020, um mit der leichten Spinnrute die sprunggewaltigen Gestreiften Marline zu fangen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG