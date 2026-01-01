Hart aber herzlich - Operation Jennifer
88 Min.Ab 6
Der an Leukämie erkrankte Maximilian aus München braucht dringend eine Knochenmarkspende. Die Millionärsgattin Jennifer Hart stellt sich nach monatelanger Suche als perfekte Spenderin heraus. Zusammen mit ihrem Mann Jonathan reist sie nun nach Bayern, um dem Jungen das Leben zu retten. Doch ihre verblüffende Ähnlichkeit mit der Verlobten des Klinikchefs Peter Donner bringt Jennifer in große Gefahr: Sie wird entführt und als Doppelgängerin in ein Mordkomplott verwickelt.
Genre:Mystery
Produktion:US, 1996
Copyrights:© Kanaco Productions, Inc.