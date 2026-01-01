Hauptsache Second Hand | "Nein" zur Wegwerfgesellschaft
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Hauptsache Second Hand | "Nein" zur Wegwerfgesellschaft
"Second Hand ist sexy", sagt Johanna. Sie liebt Shopping, wie andere Frauen ihres Alters auch. Aber Johanna liebt das Shoppen alter Klamotten, so genanter "Second-Hand-Klamotten". Aber nicht nur der Stil ist ihr hierbei wichtig. Für sie ist es auch ein Protest gegen die verschwenderische Wegwerfgesellschaft. Wir begleiten sie bei ihrer Tour über Flohmärkte und Vintage Möbelgeschäften. Der Vintage-Trend oder auch Retrohype wird immer beliebter in unserer Gesellschaft. In dieser Doku erfährst du was es mit diesem Trend auf sich hat und wieso er so beliebt ist.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12