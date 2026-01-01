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Heilbutt-Mekka Havoysund - dicke Platten in Nordnorwegen

Heilbutt-Mekka Havoysund - dicke Platten in Nordnorwegen

21 Min.Ab 12
Just Fishing21 Min.Ab 12
Just Fishing

Heilbutt-Mekka Havoysund - dicke Platten in Nordnorwegen

Krumme Ruten und heiße Drills. Die Region rund um Havøysund zählt zu den besten Heilbuttrevieren in Nordnorwegen. Was das bissclips.tv-Team hier am Nordkap erlebt hat, dürfte wohl jeden Meeresangler faszinieren: Kreischende Bremsen vor einer traumhaften Kulisse. Was aber zeichnet diese Region im hohen Norden aus und wie geht es ran an die großen "Platten". Hier gibt es die Antworten!

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv