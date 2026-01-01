Heilbutt-Mekka Havoysund - dicke Platten in Nordnorwegen
21 Min.Ab 12
21 Min.Ab 12
Heilbutt-Mekka Havoysund - dicke Platten in Nordnorwegen
Krumme Ruten und heiße Drills. Die Region rund um Havøysund zählt zu den besten Heilbuttrevieren in Nordnorwegen. Was das bissclips.tv-Team hier am Nordkap erlebt hat, dürfte wohl jeden Meeresangler faszinieren: Kreischende Bremsen vor einer traumhaften Kulisse. Was aber zeichnet diese Region im hohen Norden aus und wie geht es ran an die großen "Platten". Hier gibt es die Antworten!
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv