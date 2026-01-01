Heiter bis wolkig - In Memoriam Otto Schenk
48 Min.Ab 0
48 Min.Ab 0
Heiter bis wolkig - In Memoriam Otto Schenk
An Otto Schenks ersten Todestag gedenken Tobias Moretti, Hilde Dalik, Michael Niavarani, Marianne Mendt, Erwin Steinhauer und Harald Serafin (†) ihrem Freund und Kollegen und werfen einen Blick auf Schenks Umgang mit dem Tod. Zeitlebens hat sich Schenk mit dem Tod beschäftigt - mal heiter, mal wolkig. Seine Sketche zum Thema sind Ausgangspunkt für die persönlichen Erinnerungen berühmter Kolleginnen und Kollegen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0