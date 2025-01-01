Hitlers Angriff aus dem All - Das Geheimnis der V2
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Hitlers Angriff aus dem All - Das Geheimnis der V2
Mit dem Einschlag der ersten V2 stoßen auch die Geschichten dreier Länder aufeinander. Die Dokumentation erzählt die explosive Geschichte der revolutionären Technologie. Diese sollte letztendlich Menschen zum Mond bringen. In England versucht Reginald Victor Jones als Analyst für MI-6, die Nazi-Rakete mit Hilfe von streng geheimen Berichten zu überlisten. In Deutschland führt der Traum von den Sternen des Wissenschaftlers Wernher von Braun zu Zerstörung.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH