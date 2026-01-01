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Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War

Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War

46 Min.Ab 12
TemporaTV46 Min.Ab 12
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Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War

Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War

Mithilfe großer Unternehmen inner- und außerhalb Deutschlands besetzte Adolf Hitler in weniger als vier Jahren halb Europa. Scheinbar neutrale Nationen standen tatenlos daneben und machten sich zu Komplizen des Verbrechens. Zum Auf- und Ausbau des Kriegsapparats der Nationalsozialisten wurden Millionen Menschen versklavt. Sogar mit den sterblichen Überresten und den gestohlenen Habseligkeiten der Opfer wurde noch skrupellos Profit gemacht.

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:
CZ, DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH