Husk - Erntezeit!
80 Min.Ab 16
80 Min.Ab 16
Husk - Erntezeit!
Im ländlichen Nebraska wollen Brian (Wes Chatham), Chris (C. J.Thomason), Natalie (Tammin Sursok) und Scott (Devon Graye) ein paar Tage in freier Natur verbringen. Als das Auto der jungen Leute im Graben neben einem Maisfeld landet, findet der Roadtrip jedoch ein abruptes Ende. Da es in der Einöde keinen Handyempfang gibt, sucht die Gruppe in einem nahegelegenen Bauernhaus nach Hilfe. Allerdings lauern im Maisfeld dämonische Vogelscheuchen, die Jagd auf arglose Tourist:innen machen... - Blutiger Horrorfilm von Brett Simmons (u.a. „You might be the Killer“).
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.