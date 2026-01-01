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Ich trage dich bis ans Ende der Welt

Ich trage dich bis ans Ende der Welt

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ORF2

Ich trage dich bis ans Ende der Welt

Ihr Lebtag lang hat Anna darauf hingearbeitet, dass es ihren Kindern und ihrem Mann gut geht. Doch dieses Leben, wie sie es kannte, geht in die Brüche, als sie ihre angeblich bessere Hälfte beim Fremdgehen erwischt. Anna braucht Abstand, will zu sich finden. Geradezu ideal scheint dazu das Vorhaben ihres Vaters zu passen, den Jakobsweg entlang zu pilgern. In ihrer Not fällt Anna nichts anderes ein, als ihn – in Sommerkleid und Stöckelschuhen – ungefragt auf seiner Wanderung zu begleiten.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
0