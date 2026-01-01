Im Schlamm von Wacken
52 Min.Ab 12
Wacken 2023: Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, zieht zehntausende Fans in die schleswig-holsteinische Heidemarsch. Vier Tage lang wird trotz des regnerischen norddeutschen Sommers auf der schlammigen Festival-Landschaft gefeiert. Die Reportage berichtet aus Wacken, einem Ort mit mehr Kühen als Einwohnern, der einmal im Jahr zum Zentrum der Heavy-Metal-Welt wird, und begleitet Besucher aus aller Welt durch die lauten und nassen Festival-Tage.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
