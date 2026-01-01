Im Todestrakt: Das Leben der Insassen | Komplette 2. Staffel
Im Todestrakt: Das Leben der Insassen | Komplette 2. Staffel
Erlebe die zweite Staffel der packenden Doku-Serie „Im Todestrakt“ mit dem international renommierten Filmemacher Werner Herzog. In dieser Staffel tritt Herzog in einen tiefgehenden Dialog mit Todeskandidaten im texanischen Gefängnis. Er gibt diesen Häftlingen, die für Mord und andere schwere Verbrechen verurteilt wurden, eine Plattform, um ihre Gedanken und Gefühle über Leben und Tod zu teilen. Herzog zeigt, dass diese Menschen, trotz ihrer Verbrechen, nicht einfach Monster sind, sondern gescheiterte Individuen mit bewegenden Geschichten. Die Dokumentation bietet einen eindringlichen Blick in ihre Seelen und stellt ein Plädoyer für Menschlichkeit und Verständnis dar. Entdecke die menschliche Dimension hinter den Verurteilungen und lass dich von Herzogs unerschütterlichem Einsatz für authentische Porträts fesseln.