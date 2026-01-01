In der Spielhölle - Von Zockern und Daddelmaschinen
Glücksspiele am Automaten boomen. Jedes Jahr landen ca. vier Milliarden Euro in den Münzschlitzen. 1,5 Milliarden davon fließen als Steuern in die Staatskasse - es ist ein wahrer Wirtschaftsfaktor mit 6.000 Betrieben und 70.000 Arbeitsplätzen. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen der Branche: Was reizt Menschen an den blinkenden Maschinen? Wer produziert die Automaten und programmiert den Gewinn-Algorithmus? Und wie funktioniert eine erfolgreiche Spielhalle?
