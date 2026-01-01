In schlechter Gesellschaft
In schlechter Gesellschaft
1863. Bürgerkrieg. Staubige Straßen, brennende Horizonte. Drew Dixon flieht vor der Armee und stolpert in die Arme von Jake Rumsey – ein Teufelskerl mit einem Colt und einem Lächeln, das töten kann. Gemeinsam mit einer Bande Halbstarker ziehen sie los: Pferde stehlen, Züge überfallen, Schüsse im Morgengrauen. Doch der Westen ist gnadenlos. Big Joe, ein Outlaw mit Augen wie Stahl, jagt sie wie Wölfe. Kugeln pfeifen, Blut färbt den Boden. Freundschaft wird zur Waffe, Vertrauen zur Lüge. Als Rumsey am Galgen hängt, reitet Drew durch Feuer und Rauch, um ihn zu retten. Aber der Westen kennt keine Helden – nur Männer, die schneller ziehen als ihr Schatten. Am Ende kracht Dynamit, Colts glühen, und zwei verlorene Seelen reiten in die Hölle, während die Sonne untergeht und der Wind den letzten Schrei davonträgt.