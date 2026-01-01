Iwan der Schreckliche: Schlimmster Herrscher Russlands? | Dokumentarfilm
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Iwan der Schreckliche: Schlimmster Herrscher Russlands? | Dokumentarfilm
Wer war Iwan der Schreckliche? Ein Wahnsinniger? Ein Sadist? Oder ein strenger Herrscher, der absoluten Gehorsam und Treue verlangt, um Russland radikal zu modernisieren? Dieser Dokumentarfilm zeigt Iwan erstmals in einem modernen Licht: die Ergebnisse neuester historischer Forschung, als auch die psychologische Analyse seiner Kindheit bilden die Struktur dieses Dokumentarfilms. Frei von den Ideologien des Kalten Krieges stellt die Doku erstmals dar, wie Iwans Charakter mit zunehmendem Alter vom Trauma seiner Kindheit beherrscht wird und schließlich sein Opfer wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12