Jackie Chan - Die Todesfaust des Adlers
84 Min.Ab 18
Jackie Chan - Die Todesfaust des Adlers
China, 1937 – Die Bühne wird zum Schlachtfeld. Während die japanischen Besatzer das kulturelle Herz Pekings ersticken wollen, erhebt sich eine Truppe der Peking-Oper gegen das Unrecht. Die jungen Kämpfer Tang und Shi, eigentlich Künstler, werden zu Rebellen, als sie den Soldaten eine schmerzhafte Lektion erteilen. Auf der Flucht geraten sie immer tiefer in einen brutalen Konflikt, in dem Mut, Kampfkunst und Loyalität über Leben und Tod entscheiden. Zwischen Bambuswäldern und brennenden Dörfern entfaltet sich ein explosiver Eastern, in dem Jackie Chan als unerschrockener Kämpfer gegen Unterdrückung und Gewalt antritt – mit nichts als seinen Fäusten, seinem Willen und dem Geist der Oper.
Genre:Action, Drama, Krieg
Produktion:HK, 1973
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH