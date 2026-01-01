Jahrtausend alte Fälschung - Das Rätsel um König Salomo
Jahrtausend alte Fälschung - Das Rätsel um König Salomo
Die Bibel beschreibt König Salomo als mächtigen und weisen Herrscher. Doch hat er wirklich gelebt? Jahrtausendelang gab es keinerlei Fakten, die seine Existenz bestätigt hätten – bis 2003 eine Schrifttafel auftauchte, die angeblich hieb- und stichfeste Beweise lieferte. Amir Ganor, ein Detektiv der Israel Antiquities Authority, glaubt, einen weltweit operierenden Fälscherring enttarnt zu haben. Er verfolgte den Weg der Inschriften bis zu deren Besitzer Oded Golan und warf dem Sammler Betrug vor. Millionäre und Wissenschaftler, Spione und Detektive spielen eine Rolle in dieser Episode um die Untersuchung und den Prozess um die Echtheit der Schrifttafeln. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.