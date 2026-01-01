Johanna von Orleans
152 Min.Ab 16
152 Min.Ab 16
Johanna von Orleans
Frankreich im 15. Jhd: Johanna hasst die Engländer, die Leid über ihr Dorf brachten. Eines Tages hat sie auf einem Feld eine göttliche Vision. Von da an ist ihr klar: Sie wird Frankreich von den Besatzern befreien und Karl dem VII. zur Krone verhelfen. Der gibt ihr eine Armee, die den Feind besiegt. Karl wird König, doch das ist Johanna nicht genug. Epische Historien-Action mit grandiosen Bildern.
Genre:Historisches Drama, Abenteuer, Biografie, Krieg
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.