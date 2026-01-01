Judge Dredd
93 Min.Ab 16
Irgendwann in einer fernen Zukunft haben die Menschheit die Erde verwüstet. Leben ist nur noch in Mega Cities möglich. Diese Moloche sind eine Brutstätte der Gewalt. Einzig die Judges können noch für Recht und Ordnung sorgen. Sie sind Polizist und Richter in einer Person. Ihren Anordnungen muss gefolgt werden, ansonsten folgt die Strafe auf dem Fuß. Der beste unter ihnen ist Judge Dredd. Einst in einem Genlabor entstanden, kann nur er die Erde vor dem Untergang bewahren ...
Genre:Action, Science Fiction
Produktion:US, 1995
16
Copyrights:© Cinergi Pictures Entertainment Inc., Cinergi Productions N.V. Inc. and Buena Vista Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved.