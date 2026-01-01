Judy
114 Min.Ab 0
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Judy
Eine Filmbiografie mit der Oscarpreisträgerin Renée Zellweger in der Hauptrolle: Judy Garland, einst ein Stern am Hollywood-Himmel, ist mit 46 Jahren am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Die arbeitslose Schauspielerin kämpft in Los Angeles mit Suchtproblemen. Ein Auftrittsangebot führt sie nach London, wo sie trotz persönlicher Schwierigkeiten auf der Bühne steht und versucht, ihr Leben und ihre Karriere wieder in den Griff zu bekommen.
Genre:Biografie, Historisches Drama, Musik, Jazz
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Lions Gate Entertainment Corporation