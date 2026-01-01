Justice – Kein Erbarmen
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Justice – Kein Erbarmen
1870: Fünf Jahre nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs führt die Suche nach dem Mörder seines Bruders den US-Marshal James McCord (Nathan Parsons) in eine kleine Minenstadt. Diese wurde vom korrupten Bürgermeister und seiner Bande schießwütiger Galgenvögel in ein Fort mit eisernem Regiment verwandelt. Sein Ziel: den verlorenen Krieg noch einmal neu zu entfachen und dann zu gewinnen. McCord sieht sich plötzlich einer Aufgabe gegenüber, bei der es um weit mehr geht als seinen persönlichen Rachefeldzug...
Genre:Western
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH