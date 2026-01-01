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Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 2

Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 2

68 Min.Ab 16
TemporaTV68 Min.Ab 16
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Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 2

"Ozeanischer Zufuhrskrieg" Schwerer Kreuzer "Admiral Scheer" im Indischen Ozean - "U46" unter Kapitänsleutnant Endrass auf Feindfahrt - Schwerer Kreuzer "Admiral Hipper" im Atlantikeinsatz - Großserienbau von Unterseebooten - Unternehmen "Berlin": die Schlachtschiffe "Scharnhorst" und "Gneisenau" im Atlantik - Hilfskreuzer "Atlantis" auf allen Ozeanen - Unternehmen "Rheinübung": Schlachtschiff "Bismarck" und Schwerer Kreuzer "Prinz Eugen" im Atlantikeinsatz - Unterseebootstützpunkt in Frankreich - Operation "Paukenschlag": der Angriff auf die US Versorgungswege - Heimkehr von Kapitänleutnant Kretschmer mit beschädigtem Boot - Einlaufen eines Unterseeboottankers - Hilfskreuzer "Thor" in Japan - Korvetten-Kapitän Lüth kommt von Feindfahrt zurück.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH