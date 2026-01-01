Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 2
Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 2
"Ozeanischer Zufuhrskrieg" Schwerer Kreuzer "Admiral Scheer" im Indischen Ozean - "U46" unter Kapitänsleutnant Endrass auf Feindfahrt - Schwerer Kreuzer "Admiral Hipper" im Atlantikeinsatz - Großserienbau von Unterseebooten - Unternehmen "Berlin": die Schlachtschiffe "Scharnhorst" und "Gneisenau" im Atlantik - Hilfskreuzer "Atlantis" auf allen Ozeanen - Unternehmen "Rheinübung": Schlachtschiff "Bismarck" und Schwerer Kreuzer "Prinz Eugen" im Atlantikeinsatz - Unterseebootstützpunkt in Frankreich - Operation "Paukenschlag": der Angriff auf die US Versorgungswege - Heimkehr von Kapitänleutnant Kretschmer mit beschädigtem Boot - Einlaufen eines Unterseeboottankers - Hilfskreuzer "Thor" in Japan - Korvetten-Kapitän Lüth kommt von Feindfahrt zurück.