Kann ein Mörder sein eigenes Gedächtnis betrügen? | True Crime Doku
Kann ein Mörder sein eigenes Gedächtnis betrügen? | True Crime Doku
In Seattle wird ein kaum erkennbarer blutiger Handabdruck auf einem Bettlaken zum Schlüssel in einem Mordfall. Mithilfe digitaler Bildverbesserung verwandeln Experten ein scheinbar bedeutungsloses Detail in den entscheidenden Beweis – und bringen den Täter im Fall Dawn Ferring zu Fall. Ein weiterer Fall zeigt, wie modernste Lasertechnologie Blut sichtbar macht, das unter dicken Farbschichten verborgen wurde. Der brutale Doppelmord an Richard Chrisson und Shanna Th. offenbart, dass selbst sorgfältig vertuschte Taten dem Licht nicht entkommen. Wenn Spuren kalt werden und Zeugen schweigen, spricht nur noch die Wissenschaft. Diese fesselnde True-Crime-Serie "The New Detectives" zeigt wahre Mordfälle, bei denen forensische Ermittler mit Hightech und Scharfsinn das Unmögliche möglich machen – und Verbrechern das Handwerk legen.