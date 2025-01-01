Karpfenangeln im Spätsommer
Friedfisch-Angeln: Ende August an einem Flachlandsee im Westen von Deutschland: Friedfisch-Spezialist Robin Illner hat bereits über mehrere Tage angefüttert, um die großen Schuppen- und Spiegelkarpfen des Gewässers aus der Reserve zu locken. Sein Plan geht auf, und zwar schneller als gedacht. Bereits während des Aufbauens der Ruten beißt der erste Fisch. Ein guter Anfang, doch dann bleiben die Bissanzeiger stundenlang stumm - bis frühmorgens plötzlich ein regelrechter Karpfen-Ansturm eingeläutet wird.
