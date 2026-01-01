Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Karpfenangeln: So klappts im Herbst und Winter

Karpfenangeln: So klappts im Herbst und Winter

20 Min.Ab 12
Just Fishing20 Min.Ab 12
Just Fishing

Karpfenangeln: So klappts im Herbst und Winter

Das Karpfenangeln im Winter unterscheidet sich grundlegend von der Sommerangelei. Die Fische fressen jetzt deutlich weniger und halten sich oft in den tiefen Löchern unserer Seen auf. Wie wir sie dort finden und erfolgreich an den Haken locken, erklärt Friedfisch-Experte Robin Illner.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv