Katharina von Alexandrien
Katharina von Alexandrien
Der Legende nach wuchs Katharina bei Nomaden in der Wüste auf. Als junges Mädchen erblickte sie Kaiser Maxentius, der von ihrer Schönheit, ihrer Intelligenz und ihrem außergewöhnlichen Sprachentalent fasziniert war. Er entführte sie und ließ ihre Familie umbringen. Die Entführung wurde von ihrem Freund Konstantin, dem späteren Kaiser des Römischen Reichs beobachtet und Konstantin gibt Zeit seines Lebens die Hoffnung nicht auf, Katharina zu finden. Katharina hingegen verweigert sich strikt den Heiratsanträgen von Kaiser Maxentius und leistet erbitterten Widerstand gegen seine brutale Durchsetzung des Heidentums. Schließlich gibt es einen öffentlichen Prozess mit fünfzig renommierten Philosophen in Alexandria, bei dem es Katharina gelingt, diese von ihrer Religion zu überzeugen. Doch Katharina wird inhaftiert. Als Konstantin von ihrem Schicksal erfährt, mobilisiert er seine Armee, um Katharina in einem letzten Akt der Verzweiflung zu retten.