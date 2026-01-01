Kill Command - Die Zukunft ist unbesiegbar
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Kill Command - Die Zukunft ist unbesiegbar
Auf einer abgeschiedenen Insel - militärischem Sperrgebiet - werden Captain Bukes (Thure Lindhardt) und seine Elitesoldaten unfreiwillig zu Versuchsobjekten in einem futuristischen Forschungsprojekt. Die Truppe soll gegen Hightech-Kampfroboter antreten, um die Stärken und Schwächen der Killermaschinen auszutesten. Auch die Konzernmitarbeiterin und KI-Expertin Mills (Vanessa Kirby) ist bei der Mission dabei, die sich bereits kurz nach der Ankunft auf der Insel zu einem brutalen Kampf auf Leben und Tod entwickelt. - Der Sciencefiction-Film von Regisseur und Drehbuchautor Steven Gomez erhielt eine Nominierung für den Golden Trailer Award.
Genre:Science Fiction, Thriller, Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.