Kill the Messenger
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
Kill the Messenger
Der Jornalist Gary Webb wittert seinen großen Durchbruch, als ihm eine Informantin eine außergewöhnliche Spur liefert. Demnach soll die CIA an einem Drogenhandel des nicaraguanischen Kartells beteiligt gewesen sein. Webb geht der Sache nach und taucht immer tiefer in die illegalen Machenschaften ein. Dadurch gefährdet er allerdings nicht nur seine Karriere sondern auch sein Leben und das seiner Liebsten ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited