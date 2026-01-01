Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland
15 Min.Ab 12
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Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland
Julia und Andreas, ein Paar, das sich über soziale Netzwerke gefunden hat, haben gemeinsam die Herausforderung der Gewichtsabnahme gemeistert. Doch die positive Veränderung hat auch ihre Schattenseiten: Julia kämpft emotional mit den Folgen der Gewichtsreduktion. Andreas hat von 350 Kilo auf aktuell 195 Kilo reduziert und ist entschlossen, weiter abzunehmen. Wird ihre Liebe die neuen Herausforderungen überstehen?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12