Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland

15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland

Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland

Julia und Andreas, ein Paar, das sich über soziale Netzwerke gefunden hat, haben gemeinsam die Herausforderung der Gewichtsabnahme gemeistert. Doch die positive Veränderung hat auch ihre Schattenseiten: Julia kämpft emotional mit den Folgen der Gewichtsreduktion. Andreas hat von 350 Kilo auf aktuell 195 Kilo reduziert und ist entschlossen, weiter abzunehmen. Wird ihre Liebe die neuen Herausforderungen überstehen?

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12