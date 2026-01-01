Korrupte Polizisten | True Crime Doku | FBI Files Deutschland
Korrupte Polizisten | True Crime Doku | FBI Files Deutschland
In den 1990er Jahren erschütterte das organisierte Verbrechen die Straßen von New Orleans. Doch inmitten des Chaos und der Korruption stand eine unerschrockene Kraft bereit, um das Blatt zu wenden. "Operation Shattered Shield" ist eine echte FBI-Operation, die die Grenzen des Möglichen sprengte. Von spektakulären Razzien bis hin zu dramatischen Verhaftungen. Diese True Crime Doku gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer der bedeutendsten Operationen zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung. Bereit, das Verbrechen zu bekämpfen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.