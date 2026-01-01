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Kottan ermittelt - Rien ne va plus

Kottan ermittelt - Rien ne va plus

110 Min.Ab 0
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ORF III

Kottan ermittelt - Rien ne va plus

Suspendiert, ohne Perspektive, da kracht eine Leiche auf Kottans Autodach – mit der Karte: "Rien ne va plus" und sieben Namen. Drei Morde in 24 Stunden, ein verzweifelter Polizeipräsident fleht um Hilfe. Kottan übernimmt den Fall: Ein tödliches Pyramidenspiel, sieben Spieler, 500.000 Euro Einsatz – wer überlebt, gewinnt Millionen. Spannung, schwarzer Humor und Kottans unnachahmlicher Stil garantiert.

Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 3