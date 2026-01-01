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Kriegstagebücher S1 F2 – 1940

Kriegstagebücher S1 F2 – 1940

57 Min.Ab 16
TemporaTV57 Min.Ab 16
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Kriegstagebücher S1 F2 – 1940

Im Mai 1940 greift Hitler in einem Blitzkrieg die Benelux-Länder und Frankreich an. Als Dünkirchen von deutschen Truppen besetzt wird, werden in einer einzigartigen Evakuierungsaktion über 300.000 englische und französische Soldaten mit kleinen Booten nach England gebracht. Deutschland versucht den Luftraum über England für sich einzunehmen.

Genre:
Dokumentation, Krieg, Geschichte, Mini-Serie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH