Last Impact - Der Einschlag - Teil 1
91 Min.Ab 12
Last Impact - Der Einschlag - Teil 1
Eine Kollision im All hat den Mond erwischt und seine Umlaufbahn verändert. Nun nähert sich der Erdsatellit immer gefährlicher dem blauen Planeten. Bald stellt sich heraus, dass kaum mehr als ein Monat bleibt, um einen katastrophalen Zusammenprall abzuwenden. Maddie und Alex, zwei Forscher, kämpfen um das Überleben der Menschheit. - So viel sei verraten: Im Film werden einige physikalische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt, u.a. wird Gravitation abgeschirmt, die man aber gar nicht abschirmen kann.
Genre:Action, Thriller, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
