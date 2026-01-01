Legenden auf Rädern - Die Porschejäger aus dem Schwarzwald
50 Min.Ab 6
50 Min.Ab 6
Legenden auf Rädern - Die Porschejäger aus dem Schwarzwald
Die Brüder Röhrle aus Oberndorf im Schwarzwald leben und atmen Porsche. Vom seltenen 911 GT2 RS Clubsport bis zum 992 S/T: Niclas und Luca jagen weltweit nach automobilen Schätzen, restaurieren mit chirurgischer Präzision und liefern mit Leidenschaft. Unsere Kamera ist hautnah dabei - bei riskanten Ankäufen, in öligen Werkstätten, auf den kurvigen und romantischen Schwarzwaldstraßen und in Showrooms voller Träume.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6