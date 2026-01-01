Legenden auf Rädern - Original oder Fälschung?
51 Min.
Legenden auf Rädern - Original oder Fälschung?
Wenn aus Chrom und Lack Geschichte wird: Die Dokumentation begleitet Auktionator Marcus Görig in Paris, wo automobile Legenden versteigert werden. Sie zeigt Sammler, Restauratoren und Experten, die hinter jeder Karosserie eine Geschichte suchen - von Rennsiegen bis zu Kriminalfällen. In Garagen, Werkstätten und Hallen offenbart sich, warum alte Autos längst mehr sind als Maschinen: Sie sind rollende Zeitzeugen und begehrte Kulturgüter.
Genre:Dokumentation
