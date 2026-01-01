Legt ihn nicht um!
Legt ihn nicht um!
Im staubigen Westen Amerikas taucht ein geheimnisvoller Fremder auf: Joe Branch (Brett King), der glaubt, der Sohn der legendären Outlaw-Legende Jesse James zu sein. Getrieben von der Suche nach seiner wahren Herkunft, gerät er schnell in den Bann der berüchtigten Dalton-Bande – einer skrupellosen Gruppe, die mit Gewalt und Raubzügen Angst und Schrecken verbreitet. Als Joe eine unschuldige Frau vor einem wütenden Lynchmob rettet, wird er tiefer in einen Strudel aus Misstrauen, Intrigen und Gesetzlosigkeit gezogen. Um die Wahrheit über sich selbst herauszufinden, geht er ein gefährliches Spiel ein: Er stellt sich bewusst gegen Gesetz und Ordnung, um das Vertrauen der Daltons zu gewinnen. Doch je näher er ihnen kommt, desto tödlicher wird die Lage. Alte Feindschaften, zweifelhafte Loyalitäten und eine drohende Konfrontation bringen ihn an seine Grenzen. Zwischen Wahrheit und Legende muss Joe entscheiden, welchen Weg er einschlägt – den eines Gesetzlosen oder den eines Mannes, der für Gerechtigkeit kämpft.