Letzter Stollen - Der sechste Altaussee-Krimi
Letzter Stollen - Der sechste Altaussee-Krimi
Aufruhr im Ausseer Land: Gerade jetzt, wo sich Postenkommandant Friedrich Kahlß in den Ruhestand verabschiedet, wird ein Tourist in den Tiefen des Salzbergwerks vermisst. Wo steckt er? Hat er sich im Stollen-Labyrinth verirrt, oder hat das Verschwinden gar etwas mit den sagenumwobenen Kunstschätzen im Bergwerk zu tun? Bald wird der Vermisste tot aufgefunden, und der arme Gasperlmaier muss ermitteln - dabei wird ihm unter Tage ganz flau im Magen.
