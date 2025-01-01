Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lisa Eckhart - Kaiserin Stasi die Erste

Lisa Eckhart - Kaiserin Stasi die Erste

Lisa Eckharts Verwandlung zur „Kaiserin Stasi die Erste“ ist eine hemmungslos scharfzüngige Satire über Macht und Politik. Als „Herrscherin über Österreich und Ostdeutschland“ inszeniert sie ihre Machtergreifung samt chaotischer Nebenwirkungen – vom „durchgeknallten Westen“ über eine „wiedervereinigte Sowjetunion“ bis zu Attentats-Versuchen aus dem Familienkreis. Die gebürtige Steirerin ist bekannt für ihren virtuos-provokanten Umgang mit Sprache und Grenzen.

