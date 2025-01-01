Lisa Eckhart - Kaiserin Stasi die Erste
94 Min.Ab 0
Lisa Eckhart - Kaiserin Stasi die Erste
Lisa Eckharts Verwandlung zur „Kaiserin Stasi die Erste“ ist eine hemmungslos scharfzüngige Satire über Macht und Politik. Als „Herrscherin über Österreich und Ostdeutschland“ inszeniert sie ihre Machtergreifung samt chaotischer Nebenwirkungen – vom „durchgeknallten Westen“ über eine „wiedervereinigte Sowjetunion“ bis zu Attentats-Versuchen aus dem Familienkreis. Die gebürtige Steirerin ist bekannt für ihren virtuos-provokanten Umgang mit Sprache und Grenzen.
