Live is life - Die Spätzünder
Rochus „Rocco“ Siwak (Jan Josef Liefers) ist mit 35 Jahren für die Karriere als Rockmusiker eigentlich schon zu alt. Er weiß es nur noch nicht. Wegen einer Lappalie vor Gericht gerät auch seine letzte Chance, der große Bandwettbewerb, in Gefahr. Unter den strengen Augen der ebenso strengen wie humorlosen Anstaltsleiterin Frau Glück (Petra Morzé) soll er 100 Tage als Hilfskraft im Altersheim abarbeiten. Auf die unerbittliche Frau Glück folgt das Unglück, dass seine direkte Vorgesetzte ausgerechnet seine Nachbarin Marina Schatz (Ursula Strauss) ist, der er mit lauten Bandproben schlaflose Nächte bereitet hat. Für Rocco wird seine neue Tätigkeit zur Tortur, denn Altersheim ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von Rock ’n’ Roll. Lange Arbeitstage machen es immer schwieriger für ihn, auch die Nacht zum Tag werden zu lassen. Anstatt für den Bewerb zu proben, wirft der todmüde Rocco die Band aus der Wohnung. Als er sie wieder sieht, haben sie ihn schon ersetzt.