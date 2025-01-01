Lock up
105 Min.Ab 18
Lock up
Knastaction mit Sylvester Stallone: Nur noch sechs Monate Haft muss Automechaniker Frank Leone absitzen. Doch plötzlich wird er mitten in der Nacht in das Hochsicherheitsgefängnis Gateway gebracht. Bald wird klar, dass der Direktor von Gateway, Warden Drumgoole, dafür verantwortlich ist, um sich für einen Ausbruch Franks zu rächen. Nun beginnt für Frank ein wahrer Albtraum, denn Drumgoole zieht alle Register sadistischer Gemeinheiten ...
Genre:Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LEONINE Licensing AG