Luftangriff auf Berlin
Berlin, die Schaltzentrale Hitlers, war für die Alliierten des Zweiten Weltkrieges ein strategisch wichtiges Angriffsziel. Nicht nur militärische und industrielle Anlagen wurden bombardiert: Ziel war es auch, Berlins Bevölkerung zu demoralisieren. Seltene Archivaufnahmen, zum Teil in Farbe, dokumentieren Angriff und Zerstörung der damaligen Reichhauptstadt in den Bombennächten, ihre Teilung in die vier Sektoren und ihren mühsamen Wiederaufbau.
