Luftangriff auf Hamburg
57 Min.Ab 12
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Luftangriff auf Hamburg
Den Höhepunkt der Kriegsschrecken musste Hamburg im Sommer 1943 erleben. In der Hansestadt wütete nach Bombardierung der Alliierten der erste Feuersturm der Geschichte. Archivaufnahmen, zum Teil in Farbe, dokumentieren die Verwüstung der Stadt: Von ersten Luftangriffen über Flächenbombardements zu dem Einmarsch der Alliierten, die ein Bild der Zerstörung vorfanden. Zeitzeugen erinnern sich an die Schreckensnächte, an das Leben unter der Besatzung uns an den Wiederaufbau der Stadt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 1998
Altersfreigabe:
12
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