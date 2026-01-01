Luftangriff auf Köln
Operation Millennium: 1048 Bomber, beladen mit drei Millionen Tonnen Bomben, sollen Köln dem Erdboden gleichmachen. So der Plan des Oberkommandierendem der Royal Air Force, Arthur Harris während des Zweiten Weltkrieges. Neben militärischen und industriellen Zielen sollten auch Wohngebiete nicht verschont bleiben. Archivaufnahmen, zum Teil in Farbe, belegen Planung, Ausführung und Wirkung der Angriffe auf die Stadt und ihre Bürger. Berichte von Augenzeugen runden diese Dokumentation ab.
