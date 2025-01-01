Made to Defend - Fregatte im Einsatz
Die Fregatte „Bayern“ gehört zur Brandenburg-Klasse und wurde am 15. Juni 1996 von der deutschen Marine in Dienst gestellt. Das mit leistungsfähigen Radaranlagen zur See- und Luftraumüberwachung ausgestattete Wasserfahrzeug wurde ursprünglich für die U-Boot-Jagd konzipiert und war im Mittelmeer an der Operation „Active Endeavour“ (OAE) beteiligt. Am Horn von Afrika kam die „Bayern“ zudem beim Kampf gegen die Piraterie zum Einsatz. Diese Dokumentation liefert Daten und Fakten zur technischen Ausrüstung des Kampfschiffes und zeigt die Besatzung bei Manövern mit schweren Geschützen und Hubschraubern.
