Männer unter Tage
46 Min.Ab 0
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Männer unter Tage
Deutschland im Wirtschaftswunder: Die Industrie verlangt nach Kohle, und die Zechen an Ruhr und Saar fördern das „schwarze Gold“ für den Wiederaufbau. In seltenen Original-Filmaufnahmen aus den 50er und 60er Jahren wird der Alltag der „Männer unter Tage“ wieder lebendig. Mehr und mehr übernehmen nun Maschinen die Knochenarbeit der Kumpel, doch noch ist der Beruf des Bergmanns geprägt vom harten körperlichen Einsatz und von den Gefahren, die in der Grube lauern...
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
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