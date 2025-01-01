Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mai '43 - Die Zerstörung der Talsperren

121 Min.Ab 12
Studiocanal121 Min.Ab 12
Ruhrgebiet, im Mai 1943: Die britische Armee plant die Zerstörung der großen Talsperren im Ruhrgebiet. Die theoretische Grundlage dieser komplizierten militärischen Operation liefert der britische Wissenschaftler Dr. Barnes Wallis, während die Umsetzung und erfolgreiche Ausführung von Commander Guy Gibson geleitet wird. Englische Torpedoflieger zerstören zielgenau zwei Talsperren und lösen damit im Ruhrgebiet verheerende Überschwemmungen für die Zivilbevölkerung aus.

Genre:
Spezial
Produktion:
GB, 1955
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH