Man of the Year
Man of the Year
Tom Dobbs (Robin Williams) ist ein beliebter satirischer Komiker mit einer eigenen Fernsehsendung. Als die Präsidentschaftswahlen näher rücken, beschließt er, als unabhängiger Kandidat anzutreten, um mehr Material zu bekommen und die Kandidaten aus nächster Nähe verspotten zu können. Zu seiner (und der vieler anderer) Überraschung wird er tatsächlich zum Präsidenten gewählt. In Wirklichkeit wurde das Ganze jedoch durch eine große Panne im neuen elektronischen Wahlsystem verursacht. Die Führungskräfte von Delacroy, dem Unternehmen, das es entwickelt hat, wollen die Wahrheit geheim halten, da sie das Ende des Unternehmens bedeuten würde. Eine der führenden Programmiererinnen beschließt, die Wahrheit zu sagen, und die Delacroy-Führungskräfte sind entschlossen, sie um jeden Preis zu stoppen.