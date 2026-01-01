Man spricht Deutsch - Der größte Campingplatz Italiens
50 Min.Ab 6
50 Min.Ab 6
Man spricht Deutsch - Der größte Campingplatz Italiens
Einen Katzensprung von Venedig entfernt liegt das Ferienidyll Marina di Venezia, der größte Campingplatz Europas. 12.000 Gäste können hier gleichzeitig dem Alltagstrott entfliehen - ein Großteil davon Deutsche. Client Manager Massimo und sein Team versuchen täglich, allen Urlaubern den Aufenthalt so erholsam wie möglich zu gestalten. Keine einfache Aufgabe, denn schon unglückliche Wetterbedingungen können Feiern und Events unter dem offenen Himmel Italiens buchstäblich ins Wasser fallen lassen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Umwelt, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt