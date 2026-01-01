Manta, Manta
Manta, Manta
Bertie ist stolzer Besitzer eines getunten Mantas und legt sich mit dem Benz-Yuppie Axel an. Er will in einem Rennen gegen ihn antreten. Berties Freundin ist nicht begeistert.
Manta, Manta: Mit Vollgas und Blaulicht
Die deutsche Actionkomödie Manta, Manta dreht sich um eine im Ruhrgebiet lebende Freundesgruppe, die sich über ihre gemeinsame Leidenschaft für den Manta und das dazugehörige Tuning definiert. Sie besitzen die teuersten Autos, fahren zu dritt auf zweispurigen Straßen und sorgen für Ampelrennen in der ganzen Stadt. Was ihnen allerdings besonders schwer fällt ist der Kontakt zu Frauen.
Flirten für Anfänger
Der unbestrittene Anführer der Clique ist der draufgängerische Fahrer Bertie, porträtiert von Til Schweiger, dem sein getunter Manta mit Mattig-Breitbau wichtiger ist als seine Freundin Uschi. Im Gegensatz dazu kann der schüchterne Gerd, der heimlich sein Abitur nachholt, von einer Freundin nur träumen: Er verliebt sich in die schlaue Radio Praktikantin Florentine, traut sich jedoch nicht sie anzusprechen. Auch Hakan hat kein Glück bei den Frauen: Die humorvolle Medizinstudentin Sabine steht schon seit Jahren auf ihn, doch er scheint für ihre Liebe blind zu sein. An seinem Geburtstag versucht der tollpatschige Klausi die schöne Kassiererin Angie auszuführen, gelangt aber versehentlich in einem Rennen mit dem Ferrari-Besitzer Helmut und fährt das Auto stattdessen in einen See.
Das Wettrennen
Nach einem gefährlichen Wettlauf zwischen Bertie und einem GTI-Fahrer auf der Autobahn fordert der Mercedesfahrer Axel, gespielt von Martin Armknecht, den Gruppenanführer zu einem Rennen gegen ihn heraus. Dabei soll es um 5.000 Mark gehen. Trotz Uschis Zweifel geht ihr Freund auf die Wette ein, wobei er das von ihnen angesparte Geld für eine gemeinsame Wohnung aufs Spiel setzt. Auch die anderen Gruppenmitglieder gelangen in großen Schwierigkeiten mit dem Gesetz und mit ihren Geliebten. Ob sie alle das Wettrennen lebendig überstehen?
Für Til Schweiger und Martin Armknecht, die zu der Zeit aus der Lindenstraße bekannt waren, wurde der kommerzielle Erfolg von Manta, Manta zum Sprungbrett für ihre Karrieren. Nun ist Til Schweiger einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, liefert allerdings auch sehenswürdige Auftritte in oscargekrönten Filmen wie Inglourious Basterds. Die Leute hinter der 90er-Jahre-Komödie sprechen noch 25 Jahre nach der Premiere über eine Fortsetzung. Auch viele der damaligen Stars wären nach eigenen Angaben für eine Rückkehr auf die Leinwand bereit.
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