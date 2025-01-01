Zum Inhalt springenBarrierefrei
Manta Manta - Zwoter Teil

ORF1122 Min.Ab 16
Vor 30 Jahren hat Bertie seine Rennkarriere beendet. Heute lebt er mit seiner Tochter Mücke in seiner Werkstatt und bringt zusammen mit seinem Freund Klausi alte Gebrauchtwagen wieder auf Vordermann. Doch das Geschäft steht kurz vor dem Aus. Um die Schulden zu begleichen, will Bertie unbedingt das 90er-Classics-Rennen am Bilster Berg gewinnen. Während er seinen Manta startklar macht, taucht auch noch sein Sohn Daniel bei ihm auf.

Desorientierung